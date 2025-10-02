Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Esplora tutte le offerte Sky
Classifica Eurolega 2025-26: Milano e Bologna iniziano con il piede giusto

Basket fotogallery
20 foto

Milano e Bologna rappresentano ancora una volta l’Italia in Eurolega, la competizione cestistica più prestigiosa del vecchio contente. E Olimpia e Virtus saranno in corsa con le altre 18 partecipanti alla regular season 2025-26, con l’obiettivo di guadagnarsi un posto ai playoff. Qui la classifica aggiornata dell’Eurolega con le posizioni delle squadre italiane

    Partizan Belgrado-Olimpia Milano alle 20.30 su Sky

    Basket

    Dopo la convincente vittoria sulla Stella Rossa al debutto nella nuova stagione di regular...

    Fenerbahce a valanga, lo Zalgiris passa a Monaco

    Basket

    Ieri sera, nelle ultime sfide del primo turno della regular season 2025-26, sono scese in campo...

    Il debutto di Trento in Eurocup alle 20 su Sky

    Basket

    Dopo la sconfitta all'esordio di Venezia in Eurocup, tocca all'ultima italiana debuttare nelle...