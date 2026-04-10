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La Virtus cade ancora: il Baskonia strappa nel 4° quarto e passa a Bologna

Eurolega

Reduce da sette sconfitte consecutive in Eurolega, la Virtus inizia male anche la sfida contro il Baskonia, andando sotto in doppia cifra ma riuscendo poi a rimettersi in partita e a chiudere a -5 il primo tempo. Bologna mette in campo tanta buona volontà anche nella ripresa, ma i baschi, trascinati da Eugene Omoruyi e Timothe Luwawu-Cabarrot, prima controllano e poi nel cuore del 4° quarto danno lo strappo decisivo per la vittoria in trasferta

Virtus Baskonia non hanno più nulla da chiedere alla loro stagione europea, e all’inizio dello scontro diretto entrambe le squadre faticano a trovare la giusta concentrazione. Ci vogliono infatti più di 2 minuti affinché arrivino i primi punti a tabellino, con il canestro in contropiede firmato Gytis Radzevicius che rompe finalmente il ghiaccio. E gli ospiti, guidati da un Eugene Omoruyi ispiratissimo, scappano subito sul 12-2 costringendo le Vu Nere al time out. Sono due triple del veterano Daniel Hackett a ridare un po’ di fiato a Bologna, anche se il 1° quarto si chiude comunque con il Baskoniaavanti 28-21. E ad accendere ulteriormente la Virtus ci pensa invece il più giovane in campo, il diciottenne Matteo Baiocchi, e allora è Paolo Galbiati a fermare la partita con il vantaggio dei suoi ridotto a 5 punti. La Virtus, però, non si ferma, e Derrick Alston Jr. segna il sorpasso sul 37-35. Il Baskonia chiude comunque meglio e si riporta avanti 44-39all’intervallo lungo.

Al rientro in campo le difese dimostrano di aver preso le misure agli avversari e segnare da entrambe le parti si fa un po’ più complicato. Galbiati prova a sparigliare le carte puntando su un quintetto basso in grado di correre, la Virtus invece risponde con l’esuberanza fisica di Momo Diouf e Saliou Niang. La fisicità di Bologna paga ma al termine del 3° quartoè ancora il Baskonia a essere avanti 57-53. Baskonia che all’inizio del 4° quarto prova a scappare con un paio di giocate offensive di Mamadi Diakite, ma la Virtus non molla è ha il merito di non uscire dalla partita nonostante un po’ di nervosismo che costa due falli tecnici. A spezzare l’equilibrio sono i canestri di Timothe Luwawu-Cabarrot, decisivo nel finalizzare lo strappo che porta gli ospiti alla vittoria. 

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