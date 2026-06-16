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l'intervista

Obradovic: "Il mio basket fatto di semplicità e dettagli"

Geri De Rosa

In occasione di un clinic tenuto a Roma, abbiamo avuto modo di incontrare Zelimir Obradovic, leggenda del basket europeo, vincitore di 9 titoli di Eurolega. Ne è venuto fuori uno speciale sulla sua filosofia di gioco che potrete vedere su Sky Sport Basket a partire dalla serata di martedì 16 giugno fino al termine di gara-3 delle finali scudetto

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