In occasione di un clinic tenuto a Roma, abbiamo avuto modo di incontrare Zelimir Obradovic, leggenda del basket europeo, vincitore di 9 titoli di Eurolega. Ne è venuto fuori uno speciale sulla sua filosofia di gioco che potrete vedere su Sky Sport Basket a partire dalla serata di martedì 16 giugno fino al termine di gara-3 delle finali scudetto