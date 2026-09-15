Dopo che erano circolate voci su un suo possibile ritiro, ecco l’annuncio a sorpresa: Nikola Mirotic giocherà ancora in Eurolega vista la firma per la prossima stagione con Valencia. L’ex stella di Monaco e Milano, 35 anni, ritroverà Armoni Brooks, suo compagno proprio all’Olimpia nel 2024-25

"Valencia, mi hanno detto che state cercando un ‘4’? Eccomi qui". Con questo simpatico post sui social Valencia ha annunciato l’ingaggio di Nikola Mirotic per la prossima stagione. Il 35enne montenegrino, reduce da un’annata non semplice al Monaco per svariati problemi fisici, spazza via le voci su un possibile ritiro e torna in Spagna per la sua 13esima annata in Eurolega, lui che ha già vestito le maglie di Real Madrid e Barcellona.

Mirotic a Valencia ritroverà Armoni Brooks, la guardia americana con cui nel 2024-25 ha vinto lo Scudetto a Milano con l’Olimpia. L’ex MVP di Eurolega, che lo scorso anno col Monaco ha conquistato quattro trofei dentro i confini francesi, ultimo il campionato a giugno, ha giocato oltre 300 partite nella massima competizione continentale e partecipato a ben 6 Final Four.