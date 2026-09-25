Partizan-Olimpia Milano 92-76: gli highlights di Eurolega. VIDEO

Sul campo del Partizan Milano comincia con qualche difficoltà, va sotto anche in doppia cifra subendo la fisicità dei padroni di casa ma riesce a ricucire e chiude il primo tempo a -6. Al rientro in campo l’Olimpia continua a rimanere in scia, arrivando anche a pareggiare, ma da lì in poi sale in cattedra Jones e Milano finisce per smarrire la via del canestro, collezionando così una sconfitta in trasferta all’esordio nella nuova stagione di Eurolega
PARTIZAN-OLIMPIA MILANO: IL RACCONTO DELLA PARTITA