"Berlino 2026: Diario Mondiale" in onda su Sky

L'Italbasket femminile è tornata ai Mondiali dopo 32 anni di assenza, facendo diventare Berlino il teatro di partite spettacolari, interviste ed emozioni: un Mondiale storico, un Mondiale azzurro, da rivivere in uno speciale firmato da Giulia Cicchinè e Jessica Corrao in onda su Sky Sport Basket e on demand su Sky e NOW

Dopo ben 32 anni di attesa, l’Italia del basket femminile è tornata ai Mondiali e lo ha fatto da grande protagonista, nonostante il percorso si sia fermato dopo sole quattro partite. La squadra di coach Capobianco ha però saputo far emozionare, dando seguito allo storico bronzo conquistato agli Europei del 2025 entrando tra le prime 12 del mondo, facendo sudare Team USA (poi campione del mondo) come nessun’altra squadra nel torneo e sfiorando un’incredibile rimonta agli spareggi contro l'Australia, recuperando oltre 20 punti di svantaggio nel secondo tempo. Su Sky Sport e NOW è in onda e on demand uno speciale realizzato da Giulia Cicchinè e Jessica Corrao che ripercorre il percorso delle azzurre ai Mondiali con immagini, interviste ed emozioni, arrivando poi all’incoronazione di Team USA in finale contro la Francia. Un'occasione per rivivere un evento storico della pallacanestro femminile, che a Berlino ha messo in scena uno spettacolo memorabile.