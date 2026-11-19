Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo la grande vittoria casalinga di martedì contro il Panathinaikos vola a Valencia per affrontare la capolista di Eurolega. Diretta dalle 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW , con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Davide Pessina

La Virtus, galvanizzata dalla grande vittoria casalinga sul Panathinaikos di martedì, torna subito in campo in Eurolega. E per Bologna c’è un altro avversario di altissimo livello, ovvero il Valencia attualmente capolista della regular season, contro cui i ragazzi di coach Mumbru proveranno a fare un’altra impresa e quindi a rilanciare le loro speranze di agguantare la zona play-in. Diretta dalle 21 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Davide Pessina.