Le finestre delle Nazionali continuano a creare tensioni tra FIBA ed Eurolega, con allenatori e giocatori costretti a fare i conti con interessi spesso contrapposti. Ma il problema va oltre il calendario: è una questione di potere economico e di controllo del basket europeo. In questo scenario si inserisce il progetto NBA Europe, destinato a ridisegnare gli equilibri tra club, federazioni e competizioni
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