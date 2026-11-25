Le finestre delle Nazionali continuano a creare tensioni tra FIBA ed Eurolega, con allenatori e giocatori costretti a fare i conti con interessi spesso contrapposti. Ma il problema va oltre il calendario: è una questione di potere economico e di controllo del basket europeo. In questo scenario si inserisce il progetto NBA Europe, destinato a ridisegnare gli equilibri tra club, federazioni e competizioni