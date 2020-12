Brescia, buona la prima con Buscaglia in panchina

Comincia bene l’avventura di coach Buscaglia, sostituto di Esposito, sulla panchina di Brescia che, dopo cinque sconfitte consecutiva torna alla vittoria battendo la Fortitudo 99-83 togliendosi momentaneamente dalle zone pericolose della classifica che invece la Fortitudo abita sempre più profondamente incassando il settimo ko consecutivo tra coppa e campionato.



Partita che Brescia mette sul sentiero giusto coi canestri di Crawford e Chery mentre la Fortitudo risponde con un sorprendente Saunders. fino a quando Il parziale di 11-2 del terzo quarto a firma Kalinoski dà ai lombardi il 71-57 del terzo quarto. Ma Bologna non si arrende nonostante la serata no di Banks, torna in partita con 8 punti in fila di Fletcher e il contributo di Happ fino a tornare a -5 ma è l’ultima fiammata: a Crawford si aggiunge Ristic, Brescia mette 5 giocatori in doppia cifra e la pratica si chiude lì con Brescia che esce dall’incubo e Bologna che invece precipita sempre più profondamente nella zona rossa della classifica.