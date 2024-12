La Virtus Bologna riparte da Dusko Ivanovic. Si sceglie l'esperienza per invertire la rotta di una stagione finora molto complicata, almeno in Eurolega, con un record di appena 2 vittorie e 11 sconfitte, l'ultima ieri sera contro l'Alba Berlino e valsa le dimissioni di Luca Banchi. Nel comunicato pubblicato sul proprio sito, la società bolognese menziona lo scudetto vinto da Ivanovic in Spagna nel 2020 con il Baskonia. In quella squadra c'erano Shengelia e Polonara, giocatori che il coach ritroverà sotto le Due Torri. Proprio il Baskonia è il club a cui Ivanovic ha legato di più la sua carriera, allenandolo in quattro momenti diversi. L'ultimo un anno fa, con la qualificazione ai playoff di Eurolega a discapito proprio di Bologna, battuta nell'ultima partita del play-in. Per il classe 1957 esperienze anche in Grecia, Russia, Svizzera, Turchia, Francia e Serbia. Nel 2022/2023 ha guidato la Stella Rossa, prima avversaria nella nuova avventura nel match di domani sera alla Segafredo Arena.