Olimpia batte Asvel 92-84: quinta vittoria di fila

La cronaca del match

L'Asvel inizia meglio, raggiungendo un massimo vantaggio di +6 nel primo quarto. Milano parte bloccata in attacco, reagisce con i canestri di LeDay per il 18-18, ma prima della fine del quarto subisce il canestro di Lauvegne. Nel secondo quarto l'Olimpia comincia a cambiare marcia, tra le giocate di Causeur (prestazione totale per lui con 9 punti, 5 rimbalzi, 3 assist e 6 palle recuperate) e i punti della coppia LeDay-Mirotic. Si arriva così all'intervallo lungo con Milano avanti 41-36. Nel terzo quarto l'Asvel non molla e rientra in partita grazie a Maledon (chiuderà l'incontro con 24 punti), ma quando la partita diventa punto a punto esce tutta la qualità degli uomini di Milano. Nei primi minuti dell'ultimo quarto arriva l'aiuto di Ousmane Diop fino al +11 che spiana la strada per la gestione finale. Una vittoria sofferta, ma importante per l'Olimpia che consolida la propria posizione in zona play-in.