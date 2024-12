Di fronte al nuovo coach Dusko Ivanovic (che dovrà ancora attendere per l'esordio in panchina) le Vu Nere perdono ancora in un finale punto a punto. Non bastano 25 punti di Shengelia, serbi trascinati da Canaan, Mitrovic e Petrusev

Arriva un'altra sconfitta in Eurolega per la Virtus Bologna . Alla prima uscita dopo le dimissioni di Luca Banchi, le Vu Nere hanno perso al PalaDozza contro la Stella Rossa : 94-87 il punteggio finale in favore dei serbi. Una partita vissuta soltanto da spettatore dal nuovo coach di Bologna, Dusko Ivanovic , che non ha potuto guidare la squadra visto che le regole dell'Eurolega impongono che i tesserati vengano comunicati entro le 18 del mercoledì. Le Vu Nere hanno sofferto sul pick and roll della Stella Rossa trascinata da Isaiah Canaan (26 punti con 4 su 9 da tre punti), Filip Petrusev (20 pt e 8 rimbalzi) e Luka Mitrovic (21 pt e 6 rimbalzi). Alla Virtus non sono bastati i 25 punti di Shengelia che paga anche lo 0 su 5 da tre punti.

La cronaca del match

La Virtus approccia bene l'incontro, giocando un primo quarto attento. Le percentuali non pagano appieno (5 su 11 nei tiri da 2 e 1 su 4 da tre), ma le Vu Nere conquistano nove tiri liberi. Da 19-13, la Stella Rossa riesce a rientrare con un parziale di 5-0 grazie al canestro di Mitrovic e la tripla di Miller-McIntryre. Il secondo quarto è di alto livello per i serbi che riescono a impensierire Bologna, in difficoltà in difesa sul pick and roll centrale, con la velocità di Dos Santos e la concretezza di Mitrovic . I ragazzi di Sfairopoulos scappano fino al +8 (24-32), ma la Virtus - dopo le difficoltà iniziali in attacco - si aggrappa a Cordinier, Clyburn e Shengelia prima dell'intervallo lungo. Al ritorno in campo la Virtus cambia volto, ordinata e intensa: il risultato è un terzo quarto da 25-13 con 8 su 14 da due punti e 6 su 6 con i tiri liberi. Il vento sembra a favore della Virtus che nell'ultimo quarto raggiunge il vantaggio massimo di +10 dopo una tripla di Pajola, ma subisce un parziale durissimo di 5-15 fino alla parità sull'80-80. Il finale è punto a punto: nella Virtus prevale la frenesia, nella Stella Rossa la lucidità. Mitrovic, con una meravigliosa tripla sul 85-85, spiana la strada ai serbi per la quarta vittoria esterna stagionale.