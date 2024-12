Virtus Bologna, Luca Banchi si è dimesso

Dopo la sconfitta ai supplementari contro l'Alba Berlino, coach Banchi ha comunicato alla squadra, negli spogliatoi, la decisione di rassegnare le dimissioni. Per la Virtus Bologna quinta sconfitta consecutiva e ultimo posto in Eurolega. Ora il club sta valutando i nomi per il nuovo allenatore

È finita l'avventura di Luca Banchi sulla panchina della Virtus Bologna. L'allenatore toscano, al termine del match di Eurolega perso ai supplementari 88-90 contro l'Alba Berlino, ha deciso di rassegnare le dimissioni e lo ha comunicato alla squadra al rientro negli spogliatoi prima di prendere parte alla conferenza stampa. La Virtus non sta vivendo un momento positivo: quella maturata mercoledì sera è la quinta sconfitta consecutiva in Europa, con Belinelli e compagni che sono all'ultimo posto in classifica. La dirigenza è già al lavoro per trovare il sostituto, con la Virtus Bologna che scenderà in campo ancora in Eurolega venerdì alle 20:30 contro la Stella Rossa.