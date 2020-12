Milano cade in casa, Brindisi nuova capolista

Nella sfida che valeva il primo posto, Milano perde in casa con Brindisi 82-88 dopo 19 vittorie consecutive e consente all'Happy Casa il sorpasso in classifica

Dopo la sconfitta di Barcellona e prima della doppia trasferta di Istanbul l'Olimpia deve fare i conti con la sfida che vale la testa del campionato, dove è ancora imbattuta, con Brindisi che la segue a due punti. Dopo l'equilibrio iniziale con il duello a distanza tra Perkins e Shields è Zanelli che dà il minimo vantaggio brindisino 18-21 del primo quarto. Nel secondo è Milano che tira la spallata con un parziale di 11-0 con Datome e Leday protagonisti che serve per andare negli spogliatoi avanti 40-36. Nella ripresa è ancora l'Olimpia ad allungare: le triple di Datome le danno il +9 ma Brindisi non molla.

Si mettono al lavoro Thompson e Harrison, i due leader offensivi di Vitucci, che prima ricuciono lo strappo e poi portano davanti gli ospiti, che entrano nel quarto periodo con 6 punti di vantaggio che diventano 10 dopo la tripla di Gaspardo. Milano reagisce, Shields la riporta a contatto ma Gaspardo la riporta a distanza, poi nel finale Datome e Leday l'agganciano a -1, ma la tripla di Willis decide la partita: 82-88 il finale per Brindisi che costringe Milano alla prima sconfitta italiana, l'aggancia in classifica ma per lo scontro diretto diventa anche la nuova capolista.