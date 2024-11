Milano-Maccabi LIVE su Sky Sport Arena alle 20:30

Dopo il successo a Belgrado, Milano ha la possibilità di avvicinare il suo record al 50%: al Forum di Assago arriva il Maccabi Tel Aviv. Messina può contare di nuovo su Shields, ma oltre a Nebo deve rinunciare anche a Bolmaro, out per un problema agli adduttori della coscia sinistra. La partita è in diretta alle 20:30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

L'Olimpia Milano torna a giocare in casa. Dopo le due trasferte di fila a Berlino e a Belgrado, chiuse con una rocambolesca sconfitta e una solida vittoria, la squadra di Messina va in scena al Forum di Assago per ospitare il Maccabi Tel Aviv. Una partita da sfruttare per migliorare il record fermo a 4 vittorie, 6 sconfitte e tanti rimpianti per i ko in rimonta subiti dallo Zalgiris Kaunas e proprio dall'Alba Berlino. Gli israeliani, che come lo scorso anno stanno giocando a Belgrado le partite casalinghe, hanno un record di tre vittorie e sette sconfitte, di cui quattro negli ultimi cinque incontri. La squadra però è sul pezzo, tanto da aver battuto il Real Madrid e aver costretto colossi come Olympiacos, Panathinaikos e Fenerbahce a sfide equilibrate fino alla sirena. Messina recupera Shields e Tonut, ma non ha Nebo e Bolmaro, fermatosi per un problema muscolare agli adduttori della coscia sinistra. In forse anche Dimitrijevic, che non ha giocato a Cremona in campionato per qualche linea di febbre. Gli azzurri Flaccadori e Bortolani si sono invece uniti alla Nazionale di Pozzecco per le sfide di qualificazione a Eurobasket 2025.