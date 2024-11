L'Olimpia Milano, a seguito dell'infortunio di Nebo, ha annunciato l'arrivo del centro statunitense. "Sono entusiasta di venire a giocare per l’Olimpia Milano. In questo club c’è una storia di risultati eccellenti di cui voglio far parte. Mi sento pronto e in grado di aiutare la squadra", ha detto il nuovo arrivato Gillespie

Freddie Gillespie è un nuovo giocatore dell'Olimpia Milano . La squadra di Ettore Messina ha infatti ufficializzato nella giornata di oggi, mercoledì 20 novembre, l'arrivo dell'ex giocatore degli Orlando Magic. A seguito dell'infortunio di Nebo, l'Olimpia si è dunque mossa sul mercato decidendo di puntare sul centro statunitense che, oltre all'esperienza in NBA , ha giocato anche in Eurolega con le maglie di Bayern Monaco e Stella Rossa . " Sono entusiasta di venire a giocare per l'Olimpia Milano – ha detto Gillespie –. In questo club c’è una storia di risultati eccellenti di cui voglio far parte. Mi sento pronto e in grado di aiutare la squadra a raggiugere gli obiettivi che si è prefissata".

La carriera di Gillespie

Cresciuto a St. Paul, Gillespie ha frequentato la East Ridge High School. Nel 2018 ha cominciato a giocare in Division One alla Baylor University, in Texas. Nel 2020 firma con Dallas anche se non supera il training camp. Nell'annata 2020/21, gioca nei Memphis Hustle in G-League, prima del debutto in NBA al Toronto. Successivamente torna a Memphis, per poi trascorrere una parentesi agli Orlando Magic. Poi, l’arrivo in Europa: nel 2022/23 firma, infatti, con il Bayern Monaco per un anno in vista del passaggio alla Stella Rossa. Prima dell'arrivo all'Olimpia Milano, ha giocato ai New Zealand Breakers.