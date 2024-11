Virtus-Fenerbahce LIVE su Sky Sport alle 20:30

Prosegue il ciclo terribile della Virtus Bologna in Eurolega: dopo Real Madrid e Panathinaikos la scorsa settimana, le Vu Nere ospitano il Fenerbahce, altra squadra che aspira alla vittoria della competizione e protagonista di un ottimo inizio di stagione. Banchi si presenta senza Akele, via con la Nazionale per gli impegni di qualificazione a Eurobasket. La partita sarà in diretta dalle 20:30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW

LA CLASSIFICA DI EUROLEGA