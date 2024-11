Virtus, che beffa: vince il Fenerbahce 86-82

La Virtus Bologna viene beffata dalla capolista Fenerbahce nell'11° turno di Eurolega e incassa il 9° ko stagionale in Europa: finisce 86-82 per i turchi, con i bianconeri che non sfruttano la grande serata di Shengelia (23 punti) e Zizic (18). Le 'Vu Nere' tornano in campo il prossimo 28 novembre contro il Paris, in diretta su Sky e in streaming su NOW

Amara sconfitta per la Virtus Bologna nell'11° turno di Eurolega. Alla Unipol Arena, la squadra di Banchi conduce per praticamente tutto l'incontro, ma cade nel finale contro la capolista Fenerbahce. Finisce 86-82 per i turchi (0 punti in 8' per Nik Melli), che salgono a 9-2 in classifica e beffano la Virtus, che con un record a specchio (2-9) si ritrova in fondo alla classifica. Inutili per i bianconeri i 23 punti di Shengelia e i 18 del miglior Zizic visto sotto le Torri. La Virtus torna in campo giovedì 28 novembre alle 20.30 contro il sorprendente Paris: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.