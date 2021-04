Playoff o retrocessione? Regna l'incertezza

Se date un’occhiata alla classifica e lasciate perdere per un attimo le squadre che abitano nella parte sinistra della stessa la situazione vi salterà subito all’occhio: otto squadre racchiuse in due soli punti, con ancora 5 partite da giocare, una specie di gioco d’azzardo nel quale una vittoria in più o in meno potrebbe significare paradiso dei playoff o inferno della retrocessione. Nel mazzo ci sono ancora jolly da pescare: nella giornata di ieri a trovare la matta più importante è stata Treviso che battendo Pesaro 89-87 grazie alle invenzioni di Logan e alle conclusioni da lontano di Sokolowski si è tolta dalle sabbie mobili arrampicandosi fino alla sesta posizione con un piede e mezzo nella postseason.