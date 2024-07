L'ItalBasket cade con Porto Rico: ora la Lituania

Gli azzurri di coach Pozzecco perdono contro i padroni di casa di Porto Rico, cedendo nel quarto periodo per 80-69 sotto i colpi di un grande Jose Alvarado (29 punti) al termine di una partita combattuta. Non bastano i 14 di Danilo Gallinari e gli 11 di Nico Mannion: sabato alle 22 la semifinale contro la Lituania, vincitrice del gruppo B

Dopo 63 anni e 13 vittorie consecutive, l’ItalBasket perde contro Porto Rico e complica il suo percorso verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Davanti ai 12.519 indemoniati del Coliseo Jose Miguel Agrelot a San Juan, gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco faticano a entrare in ritmo nella metà campo offensiva, tirando male dal campo (sotto il 40% complessivo, sotto il 27% da tre punti e sotto il 70% ai liberi) e perdendo nettamente a rimbalzo per 40-30. I boricuas hanno avuto la meglio al termine di una partita combattuta con 7 parità e 10 avvicendamenti nella guida del punteggio, arrivata all’ultimo quarto sul 57-57: da lì in poi un parziale di 11-2 ha permesso ai padroni di casa di prendere il controllo della partita, ricacciando indietro il tentativo di rimonta degli azzurri con un ulteriore parziale di 12-5 per chiudere definitivamente il match.

Alvarado protagonista, non bastano Gallinari e Mannion Grande protagonista per Porto Rico è stato il playmaker dei New Orleans Pelicans Jose Alvarado, assolutamente incontenibile con 29 punti e percentuali stellari (10/15 dal campo di cui 7/10 dalla lunga distanza), realizzandone 21 nella ripresa di cui 12 nel solo quarto periodo. Insieme a lui ci sono i 15 punti di George Conditt IV e la doppia doppia da 10 punti e 12 assist di Tremont Waters, impreciso al tiro (4/14) ma capace di un grande impatto (+17 di plus-minus) sopperendo anche alle 18 palle perse di squadra. Per gli azzurri gli unici in doppia cifra sono Danilo Gallinari (14 con 5/8 al tiro) e Nico Mannion (11 con 4/11 dal campo), mentre Nicolò Melli si ferma a 7 punti con 11 rimbalzi e 4 assist.

Sabato la sfida contro la Lituania favorita Questa sconfitta non pregiudica il pass olimpico, ma certamente lo complica: arrivando seconda nel gruppo A del torneo preolimpico, l’Italia dovrà vedersela ora contro la Lituania vincitrice delle sue due partite nel gruppo B e grande favorita a uscire vincitrice da questo preolimpico. Gli azzurri sfideranno la stella NBA Domantas Sabonis sabato alle 22 ore italiana in diretta su Sky Sport Arena, mentre dall’altra parte Porto Rico incrocerà il Messico. Con ogni probabilità l’Italia avrebbe dovuto affrontare la Lituania in ogni caso anche con l’arrivo in finale: la sfida contro una storica "bestia nera" del nostro basket — l’ultimo successo in una fase finale di una competizione risale alla leggendaria semifinale olimpica di Atene 2004 — arriva con un turno di anticipo, ma determinerà o meno il sogno di andare a Parigi per partecipare al torneo a cinque cerchi.