Preolimpico, Italia-Lituania sabato alle 22 su Sky

La sconfitta contro Porto Rico costringe l'ItalBasket ad affrontare subito la Lituania, favorita alla vittoria del torneo preolimpico di San Juan. La sfida a Domantas Sabonis è prevista per sabato 6 luglio alle 22 in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW, con l'eventuale finale domenica a mezzanotte. Da non perdere anche la supersfida Doncic-Antetokounmpo ad Atene

Dopo le prime partite, il torneo pre-olimpico maschile di basket che qualificherà le ultime quattro nazionali ai Giochi di Parigi entra nel vivo con la fase a eliminazione diretta. Dopo i gironi, che hanno visto gli azzurri chiudere al secondo posto nel Gruppo B di San Juan alle spalle dei padroni di casa di Porto Rico, l’Italia di Gianmarco Pozzecco deve vincere obbligatoriamente le ultime due partite per conquistare un posto alle Olimpiadi. Sabato 6 luglio è già dentro-o-fuori nella semifinale contro la fortissima Lituania della stella NBA Domantas Sabonis, che ha vinto il Gruppo A. La sfida sarà in diretta alle 22 su Sky Sport Max e NOW con la telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna. Domenica a mezzanotte, in caso di successo, gli azzurri torneranno sul parquet per affrontare la vincente dell'altra semifinale tra Messico e Porto Rico, con diretta su Sky Sport Max e NOW.

Da non perdere anche gli appuntamenti degli altri tornei: sabato in diretta alle 14.30 si gioca la semifinale tra Brasile e Filippine, mentre alle 19 in differita verrà trasmessa la supersfida a eliminazione diretta tra la Grecia di Giannis Antetokounmpo e la Slovenia di Luka Doncic, in una partita assolutamente da non perdere. Nella giornata di domenica le tre finali di Riga, Pireo e San Juan verranno trasmesse una dietro l'altra a partire dalle 18 per una domenica sera da non perdere.