Le Vu Nere annunciano in un colpo solo tutti i nuovi acquisti per la prossima stagione, promettendo però novità anche per i prossimi giorni. Vengono inoltre smentite le voci rimbalzate da Israele su una possibile cessione della società: "Non esiste nemmeno una trattativa" L'EUROLEGA SU SKY - LE STELLE DEL 2024/2025

Febbre del sabato sera in casa Virtus Bologna. Una serata importante, di annunci e smentite. In un colpo solo è stato ufficializzato il roster per la stagione 2024/2025: 14 giocatori, di cui sei nuovi, e probabilmente qualche altro in arrivo. "Ci saranno ulteriori novità in entrata che verranno comunicate nei prossimi giorni", recita il comunicato pubblicato dalla società. Potrebbero riguardare Rayjon Tucker, guardia lo scorso anno alla Reyer Venezia con 14,2 punti di media in campionato e 14,9 in Eurocup.

Le novità, le conferme e gli addii Quelli già arrivati, a differenza di Tucker, sono gli italiani Riccardo Visconti, Nicola Akele e Momo Diouf. Affiancheranno un nucleo già saldo e importante formato dai veterani Hackett, Belinelli, Polonara e Pajola. I colpi destinati a fare la differenza però sono quelli stranieri: a rinforzare il reparto lunghi c'è Andrejs Grazulis, ala lettone lo scorso anno a Trento e reduce da un'operazione al ginocchio sinistro. Nel Mondiale del 2023 è stato uno dei migliori giocatori della competizione con la Lettonia allenata da Luca Banchi, coach che ritroverà a Bologna. In sostituzione di Lundberg è arrivato Matt Morgan, lo scorso anno ai London Lions con oltre 19 punti e 3 assist di media. Il colpo più scintillante però è quello di Will Clyburn, veterano dell'Eurolega vinta con il Cska Mosca nel 2019. Gli ultimi due anni li ha trascorsi all'Anadolu Efes, in Turchia. Confermati, oltre agli italiani, anche Shengelia, Zizic, Cacok e Cordinier, mentre avevano già salutato la truppa Dunston, Lomasz, Lundberg, Abass, Mickey e Mascolo. A loro si unisce Dobric, che dovrebbe fare ritorno alla Stella Rossa dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

