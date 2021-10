La Virtus passa a Venezia, Milano batte Varese

Terzo successo in fila per la Virtus Bologna, che ha vinto nettamente sul campo di Venezia 84-65. Resta a punteggio pieno anche Milano, che ha sofferto un po' di più per battere Varese (79-82) e un super Alessandro Gentile da 25 punti

La partita di cartello delle terza giornata di Serie A era quella di scena a Venezia tra la Reyer e i campioni in carica della Virtus Bologna. A partire meglio sono stati i padroni di casa, che hanno chiuso il primo quarto 28-23 guidati da un Watt ispiratissimo (21 punti alla fine per lui). Nella terza frazione è arrivata però la reazione Virtus, che ha dominato grazie a un super Kevin Hervey (11 punti). 29-9 il parziale del quarto, che ha di fatto chiuso la partita (65-84 il finale). Il miglior marcatore per Bologna è stato JaKarr Sampson con 17 punti, con Weems che si è fermato a 15. La Virtus centra così il terzo successo su tre partite di campionato.

Resta a punteggio pieno anche Milano, che si è aggiudicata - fuori casa - il derby con Varese. Partita molto più combattuta di quella di Venezia e decisa solo nel finale, con il successo di misura dell'Olimpia 79-82. Grande protagonista l'ex di giornata Alessandro Gentile, ma i suoi 25 punti con 4/8 da tre non sono bastati alla Openjob per fare il colpaccio. Il migliore di Milano è stato Devon Hall, autore di 16 punti con ottime percentuali dal campo. Ottima prestazione anche per Melli, che ha chiuso con 14 punti e 9 rimbalzi.