Banchi: "La vittoria con l'Efes ci ha dato carica"

Ore di vigilia per la Virtus Bologna, impegnata domani nella sfida decisiva del play-in a Vitoria contro il Baskonia. Banchi è carico in conferenza stampa: "Gestione del ritmo, difesa, rimbalzi e disciplina saranno le chiavi per vincere e arrivare ai playoff".

Luca Banchi ci crede. E non potrebbe essere altrimenti: la vittoria a Istanbul sull'Efes ha restituito fiducia ed entusiasmo a una squadra che era era reduce da sette sconfitte di fila in Eurolega e che in trasferta non trovava il successo in Europa da gennaio. A Vitoria però un super Belinelli lo scorso 14 dicembre guidò le Vu Nere a una grande vittoria alla Fernando Buesa Arena. Si può ambire alla doppietta: il premio sarebbe un'altra spagnola ai playoff, il Real Madrid campione in carica, primo in stagione regolare e favorito numero uno per il titolo.

Banchi: "Serviranno intensità e continuità" In conferenza stampa Banchi ha presentato la partita: "Aver guadagnato l’opportunità di giocare il secondo atto del play-in ci dà la carica per replicare una prestazione di grande intensità e continuità per far fronte all’enorme talento realizzativo del Baskonia e alla loro volontà di riscatto dopo la sconfitta di Belgrado. Lotteremo uniti per offrire un’altra prestazione di spessore, che possa schiuderci le porte alla partecipazione dei play-off. Gestione del ritmo, consistenza difensiva, lotta al rimbalzo e disciplina saranno le chiavi per ben interpretare un match di tale valenza per entrambe le squadre”. leggi anche La Virtus e un'impresa storica costruita in difesa

Shengelia: "Siamo pronti, lo abbiamo dimostrato" Con Banchi in conferenza stampa c'era Toko Shengelia, uno dei giocatori con più esperienza a questi livelli. Il georgiano è anche un ex del match, avendo giocato a Vitoria dal 2014 al 2020, consacrandosi da subito come una delle migliori ali d'Europa: "Sappiamo cosa significa questa partita per noi. Se vogliamo arrivare ai playoff questa è una gara che dobbiamo vincere e vale lo stesso per il Baskonia. Sarà una partita combattuta ma penso che siamo pronti e lo abbiamo dimostrato già contro l'Efes. Questo ovviamente non significa nulla se non confermeremo la nostra identità anche domani. Quindi dovremo scendere in campo, fare del nostro meglio e tornare a casa con una vittoria".