Playoff in palio: Baskonia-Virtus LIVE alle 20:30

C'è il Baskonia tra la Virtus Bologna e i playoff di Eurolega. Alla Fernando Buesa Arena di Vitoria va in scena l'atto finale del play-in: chi vince, si guadagna lo scontro con il Real Madrid campione in carica. Banchi conferma i 12 di Istanbul, Ivanovic deve fare a meno dell'infortunato Moneke. La partita è in diretta alle 20:30 su Sky Sport Arena, in streaming su NOW e su skysport.it con cronaca e aggiornamenti in tempo reale

