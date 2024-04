Baskonia-Virtus LIVE su Sky Sport Arena alle 20:30

Dopo l'impresa di Istanbul sull'Efes, la Virtus Bologna deve concludere l'opera vincendo anche a Vitoria contro il Baskonia di coach Dusko Ivanovic. In ballo ci sono i playoff contro i campioni in carica del Real Madrid. La partita è in diretta alle 20:30 su Sky Sport Arena, in streaming su NOW e su skysport.it con cronaca e aggiornamenti in tempo reale IL TABELLONE PLAYOFF E PLAY-IN

Il Baskonia è l'ultimo ostacolo tra la Virtus Bologna e i playoff di Eurolega. Alla Fernando Buesa Arena di Vitoria va in scena l'ultimo spareggio del play-in dopo le due partite di martedì 16 aprile: la Virtus si è guadagnata questa possibilità vincendo da sfavorita in Turchia contro l'Anadolu Efes ed eliminando i turchi, gli spagnoli sono invece reduci dalla netta sconfitta contro il Maccabi Tel Aviv, che ha consegnato agli israeliani la qualificazione ai playoff.

I due precedenti stagionali

Bologna e Baskonia si sono affrontate una settimana fa alla Segafredo Arena per l'ultimo turno di regular season. In quello che era uno spareggio per l'ottava posizione in classifica, la vittoria del Baskonia per 91-95 ha permesso alla squadra di Ivanovic di guadagnarsi sia la possibilità di poter perdere la prima partita del play-in che di giocare in casa questa sfida decisiva. I baschi hanno costruito la loro stagione su un ottimo rendimento casalingo, così come Bologna, che prima del successo di Istanbul non vinceva in trasferta da gennaio sul parquet dell'Alba Berlino ultima in classifica. Una delle poche vittorie in trasferta di Belinelli e compagni è arrivata però alla Fernando Buesa Arena lo scorso 14 dicembre col punteggio di 81-91. leggi anche La Virtus e un'impresa storica costruita in difesa

Le parole di Banchi

Il coach di Bologna, Luca Banchi, ha parlato così in conferenza stampa: "Aver guadagnato l’opportunità di giocare il secondo atto del play-in ci dà la carica per replicare una prestazione di grande intensità e continuità, per far fronte all’enorme talento realizzativo del Baskonia e alla loro volontà di riscatto dopo la sconfitta di Belgrado. Lotteremo uniti per offrire un’altra prestazione di spessore, che possa schiuderci le porte alla partecipazione dei play-off. Gestione del ritmo, consistenza difensiva, lotta a rimbalzo e disciplina saranno le chiavi per ben interpretare un match di tale valenza per entrambe le squadre”. leggi anche Le parole di Banchi e Shengelia alla vigilia

Moneke out per il Baskonia Dusko Ivanovic in conferenza stampa ha annunciato l'indisponibilità di Chima Moneke, iper-atletico lungo che ha fatto la differenza anche nella partita di una settimana fa e infortunatosi durante il match di martedì. Ovviamente bisognerà prestare grande attenzione alla coppia di guardie Codi Miller-McIntyre&Markus Howard. Quest'ultimo, realizzatore di straordinario talento, ha steccato la partita con il Maccabi ma ha segnato 34 punti nella vittoria a Bologna di una settimana fa. Banchi invece non ha defezioni, confermerà probabilmente i 12 di Istanbul escludendo Lomasz dalle rotazioni e spera di recuperare la versione migliore di Cordinier, apparso ancora in difficoltà dopo il rientro dall'infortunio.

leggi anche Conferme e novità: il roster della Virtus Bologna

Il possibile avversario ai play-off Se Bologna dovesse vincere, si qualificherebbe ai playoff da ottava testa di serie e affronterebbe il Real Madrid, dominatore della regular season e campione in carica della competizione. Le Vu Nere hanno perso i due precedenti stagionali: 100-74 a Madrid il 9 novembre in Spagna e 74-89 a Bologna lo scorso 15 marzo. La Virtus non va così avanti nella competizione da 22 anni, quando perse in finale contro il Panathinaikos. Sarebbe un grande risultato per Luca Banchi, chiamato a settembre dopo l'esonero di Sergio Scariolo.

Dove vedere Baskonia-Virtus Bologna

Ore 19.30 - Studio Pre partita in diretta su Sky Sport 24 e NOW con Dalila Setti

in diretta su Sky Sport 24 e NOW con Dalila Setti Ore 20.30 - Baskonia Vitoria-Virtus Segafredo Bologna in diretta su Sky Sport Arena e NOW con il commento da Vitoria di Geri De Rosa e Andrea Meneghin