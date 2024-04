La grande vittoria di Istanbul della Virtus Bologna è stata costruita in difesa, con coach Banchi bravo a saper trovare l'antidoto per le due stelle avversarie, Clyburn e Larkin. Un'impresa che ha emozionato per la straordinaria prestazione di squadra. Ma adesso, per centrare i playoff, contro il Baskonia servirà la stessa Virtus vista contro l'Efes. Baskonia-Virtus è venerdì 19 aprile alle 20.30 su Sky Sport Arena

Un’impresa d’altri tempi che apre le porte ad una nuova sfida: il primo play-in della storia dell’Eurolega ci ha regalato la grande vittoria della Virtus Bologna, capace di sbancare il Sinan Erdem di Istanbul, eliminare l’Efes e guadagnarsi lo spareggio per i playoff. È difficile, di fronte a quanto avvenuto sul parquet turco, non farsi sopraffare dalle emozioni, dalle bellissime sensazioni che solo lo sport ogni tanto riesce dare. Bologna con questo successo non ha certo vinto l’Eurolega, è vero, non ha nemmeno conquistato i playoff: però ha saputo emozionare con la straordinaria prestazione di squadra, con il gruppo italiani, Abass, Polonara, Pajola, capace di andare oltre i limiti per dedizione, intensità, tuffi, difesa, palle recuperate e canestri pesanti, con le stelle designate, Belinelli e Lundberg, capaci di mettersi al servizio dei compagni, magari di stare a lungo seduti in panchina per poi piazzare le stoccate decisive.