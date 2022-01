Milano batte la Virtus di un super Belinelli

Marco Belinelli pareggia il suo massimo in carriera nel campionato italiano con 34 punti, ma, dopo una gara pazza, l'Olimpia Milano si prende la rivincita sulla Virtus Bologna, sconfiggendola all'overtime 102-99 dopo aver perso l'ultima finale scudetto e la Supercoppa italiana. Milano comanda per 37 minuti la gara, rinviata dal 26 dicembre a causa del Covid, prima di buttare via 10 punti di vantaggio negli ultimi 3 minuti di partita, sbagliando anche 3 liberi negli ultimi 30", di cui 2 con Grant che fino a quel momento era stato il mattatore della gara (20 e 6 assist). Belinelli è in serata di grazia (6/11 da tre) e manda la gara al supplementare con 5 punti consecutivi nel finale, compresa un’incredibile tripla del pareggio allo scadere. Nell'overtime, con Teodosic fuori per falli, è invece Hall a spingere al successo a Milano: sua la tripla del sorpasso (100-98), suo il canestro del +3 finale. La tripla di Weems sulla sirena sfiora il miracolo ma viene sputata dal ferro. Vince Milano che allunga in classifica: ora l'Olimpia ha due vittorie di vantaggio sulla Virtus.