Difficilmente l'Olimpia Milano dimenticherà l'allenamento di oggi. Sembrava una giornata come tante, ma in realtà, a seguire la seduta, c'era Gregg Popovich, vincitore dell'oro olimpico e di cinque titoli NBA. L'allenatore dei San Antonio Spurs, che nell’ultima stagione ha stabilito il record di vittorie in stagione regolare, ha fatto visita a coach Ettore Messina (che ha fatto parte del suo staff a San Antonio per cinque anni). Con lui c’era James Borrego, nelle ultime quattro stagioni capo allenatore a Charlotte e a sua volta un ex membro dello staff degli Spurs. Popovich ha assistito all’allenamento e dopo è entrato in campo per parlare con l’allenatore dell’Olimpia, ma anche con giocatori e membri dello staff. La società, dopo, ha pubblicato foto e video sui social.