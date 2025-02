L'Olimpia compie l’impresa: battuto il Monaco per 86-80. Una partita che poteva terminare in modo diverso, con gli ultimi secondi di gioco punto a punto. Ma Milano ha creduto fino in fondo alla possibilità di portare a casa il risultato. La squadra di Coach Messina, con la 15^ vittoria, può continuare a sognare l'accesso ai playoff o i play-in

Dopo tre settimane di stop, intermediate dalle Coppe nazionali e dalle partite di Eurobasket, è tornata in campo l' Olimpia Milano nel 27° turno di Eurolega . Al Forum l'Olimpia lotta fino all'ultimo minuto e porta a casa una vittoria fondamentale contro il Monaco: 86-80 . Si può parlare di un'impresa da parte dei meneghini, contro una squadra che attualmente si trova al 4° posto di questa competizione. Una vittoria di estrema importanza per coach Messina che non smette di inseguire il sogno dei playoff o play-in , con 15 vittorie e 12 sconfitte. L' EA7 tornerà in campo il 6 marzo, di nuovo in casa, contro il Fenerbahçe : la partita sarà in diretta dalle 20.30 su Sky Sport e in streaming su NOW .

La cronaca del match

1° quarto che inizia con un parziale negativo per l'Olimpia, con difficoltà in attacco e poco pressing in difesa. Il Monaco trova vantaggio con i punti di Loyd e con le grandi giocate di James, come l’alley oop in favore di Blossomgame. Prima frazione di gioco positiva per Shields e Mannion, ma soprattutto grande rientro in campo per Causeur che va a cambiare i toni offensivi e difensivi di questi primi 10' di gioco. Arriva una reazione anche da parte di Dimitrijevic e Gillespie, che va a cancellare con una stoppata la penetrazione di Okobo: peccato poi per il contropiede sprecato che avrebbe portato Milano in vantaggio. Il primo periodo termina 18-19 per il Monaco.

Rientro in campo ottimo per la squadra di Coach Messina, che riesce a sfruttare a proprio vantaggio l'estremo pressing difensivo monegasco, portandoli a compiere dei falli. Protagonisti dei primi minuti del 2° quarto sono Brooks e Leday, che tengono l'Olimpia ancorata alla squadra del Principato. Grande spinta e grande ritmo offensivo di Milano, che avanza e supera il Monaco, con un'ottima prestazione collettiva (nessuno escluso): si va negli spogliatoi sul 49-42 per l’EA7.

Si rientra in campo con la stessa intensità e la stessa aggressività offensiva da parte di Milano, anche se ancora poco efficiente in difesa - con il Monaco che trova spesso soluzioni facili di realizzazione. Impressionante come al solito Mirotic, in grado di trasformare qualsiasi palla in oro: come l'assist no look per Shields. Sconvolgente, in negativo, la percentuale al tiro libero di LeDay: 3/6. Mai fuori dalla partita, nonostante il rientro in campo odierno, è Causeur che appena mette piede sul parquet regala sicurezza alla squadra. Il 3° quarto finisce 68-61: dipende tutto dall'ultimo periodo.

Si ricomincia, ultima frazione di gioco. Il Monaco ritorna a -4, complice una mancata pressione difensiva da parte di Milano, un po' il leitmotiv della partita di oggi. I veri ostacoli in questo 4° quarto si chiamano Strazel e Okobo, che riportano la squadra di Spanoulis su un risultato di parità. Menomale che c’è Re Mida Mirotic, che prende palla e, a prescindere da dove si trova, tira e segna ed è una garanzia! A 40" dalla fine il Monaco perde palla e compie fallo su LeDay: lui, che oggi ha litigato per tutta la partita con i tiri liberi, pone fine al match con un 2/2 dalla lunetta. Termina così al Forum: 86-80 per l'EA7.