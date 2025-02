L'Italia chiude con un ko: l'Ungheria vince 71-67

L'Italia chiude con una sconfitta indolore il suo percorso di qualificazione a Eurobasket 2025: la squadra di Pozzecco, che aveva già staccato il pass per la competizione continentale, è stata battuta 71-67 a Reggio Calabria dall'Ungheria. Inutili i 17 punti di Akele e i 14 di Spagnolo. Appuntamento ora dal dal 27 agosto al 14 settembre, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sconfitta per l'Italia nell'ultimo appuntamento di qualificazione a Eurobasket 2025. In un PalaCalafiore di Reggio Calabria sold-out, i ragazzi di coach Pozzecco sono stati battuti dall'Ungheria 71-67, chiudendo in ogni caso il girone B al primo posto con un record di quattro vittorie e due sconfitte. Dopo la brillante vittoria di Istanbul contro la Turchia di giovedì scorso, gli azzurri hanno pagato a caro prezzo un ultimo periodo da dimenticare, concedendo 29 punti ai magiari, che hanno sperato fino all'ultimo di centrare la qualificazione all'Europeo, lasciata però all'Islanda. Inutili per l'Italia i 17 punti di Akele e i 14 di Spagnolo. Appuntamento ora dal 27 agosto al 14 settembre per l'Europeo, in diretta su Sky Sport e NOW.