Virtus-Olympiacos LIVE su Sky Sport Uno alle 20

La Virtus Bologna ospita alla Segafredo Arena l'Olympiacos nel 27° turno di Eurolega: la squadra di Ivanovic a caccia dell'impresa contro la capolista. Il match in diretta alle 20 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 proseguono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per la ventisettesima giornata, venerdì 28 alle 20 su Sky Sport Uno e NOW la Virtus Segafredo Bologna ospita sul proprio campo l'Olympiacos. Si torna in campo dopo la pausa di tre settimane che ha coinciso con gli impegni nelle Coppe nazionali e con la finestra dedicata a Eurobasket. In Emilia arriva la capolista del torneo, 19 vittorie e sole 7 sconfitte con una striscia aperta di tre successi consecutivi. Da Vezenkov a Fournier, la squadra del Pireo è un vero e proprio 'dream team' partito con l'unico obiettivo di vincere il titolo. La Virtus non ha più ambizioni playoff (7-19 il record e 16° posto in classifica), ma vuole togliersi qualche soddisfazione e regalare una gioia ai propri tifosi. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.