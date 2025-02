Olimpia-Monaco LIVE alle 20.30 su Sky Sport Uno

Dopo tre settimane di pausa, torna l'Eurolega e lo fa subito con un match fondamentale in ottica playoff per l'Olimpia Milano, che al Forum riceve il Monaco dell'ex Mike James. Il match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW

Lo spettacolo e le emozioni della Turkish Airlines EuroLeague 2024/25 proseguono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per la ventisettesima giornata, giovedì 27 alle 20.30 su Sky Sport Uno e NOW l’EA7 Emporio Armani Milano ospita sul proprio campo il Monaco. L'Olimpia torna in campo dopo la pausa di tre settimane che ha coinciso con gli impegni nelle Coppe nazionali e con la finestra dedicata a Eurobasket. Al Forum arriva il Monaco del grande ex Mike James, un solo anno in biancorosso, ma corredato dal titolo di miglior marcatore del torneo. La squadra del Principato è quarta in classifica con un record di 16-10 e ha vinto tre delle ultime quattro partite giocate. Per Milano (14-12) serve l'impresa per restare agganciata al treno dei playoff o play-in: coach Messina ritrova Caseur e Mirotic (già impiegato in Coppa Italia), ma perde il suo jolly Bolmaro. Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket europeo della Turkish Airlines EuroLeague e BKT EuroCup è protagonista anche su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.