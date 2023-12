Alla Segafredo Arena la Virtus Bologna vince facilmente contro Tortona, ma la gioia e gli applausi non sono solo per il successo in campionato. La scena se la prende tutta Achille Polonara, tornato sul parquet dopo la scoperta e l'operazione per una neoplasia ai testicoli. Per lui in otto minuti anche cinque punti, ma soprattutto l'entusiasmo e la standing-ovation di tifosi, compagni e avversari

Bologna vince ancora e non è di certo una novità. La Segafredo Arena esulta soprattutto per il ritorno in campo di Achille Polonara, fermato due mesi fa per la scoperta di un tumore ai testicoli in seguito a un controllo antidoping, successivamente operato per l'asportazione e ora di nuovo con la canotta bianconera con i segni evidenti di quanto vissuto nelle ultime settimane. L'ala azzurra era tornata ad allenarsi in settimana con il resto della squadra e Banchi gli ha regalato otto minuti nella partita vinta 99-70 contro Tortona. Al momento del suo primo ingresso in campo tutto il palazzetto gli ha riservato una standing-ovation, dai tifosi ai giocatori e agli staff tecnici, compresi gli avversari. Nell'ultimo quarto è tornato sul parquet e si è guadagnato un secondo tripudio della Segafredo Arena con 5 punti, segnando con un facile appoggio prima e con una tripla poi. A fine partita l'abbraccio con i suoi tifosi. Il suo pieno recupero potrà essere davvero prezioso per la Virtus, prima in campionato e autrice finora di una grande stagione anche in Eurolega, in piena zona playoff.