Sacchetti torna in panchina: allenerà Pesaro

Meo Sacchetti torna su una panchina di Serie A: guiderà Pesaro . L'ex CT della Nazionale è reduce dall'esperienza in A2 con Cantù , dove era stato esonerato a fine settembre. Sacchetti prende il posto di Maurizio Buscaglia , allontanato dal club marchigiano dopo il complicato avvio di stagione, che vede la squadra in 14^ posizione con un record di 5-10.

Il comunicato del club

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra Maurizio Buscaglia. La Victoria Libertas ringrazia Buscaglia per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale. Il nuovo Coach della formazione biancorossa è Romeo Sacchetti: l’allenatore di Altamura dal 2016 fa parte dell’Italia Basketball Hall of Fame. Nel 2011/2012 conquista il titolo di Coach dell’anno alla guida della Dinamo Sassari, ripetendosi poi nel 2018/2019 a Cremona; con il club sardo vince due Coppe Italia consecutive, una Supercoppa Italiana e il primo, storico scudetto della realtà sassarese. Nel 2019 lo attende un nuovo successo, stavolta con la Vanoli Cremona insieme alla quale festeggia la conquista della Coppa Italia. Dal 2017 al 2022 è CT della Nazionale Italiana. Nel 2019 riporta gli Azzurri al Mondiale dal quale mancavano da 13 anni mentre nell’estate 2021 firma l’impresa di Belgrado: battendo la Serbia in trasferta permette all’Italia di tornare a prendere parte ai Giochi Olimpici in programma poche settimane dopo a Tokyo.