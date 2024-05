Milano travolge Brescia 3-0 ed è in finale playoff

Milano è la prima finalista dei playoff 2024 . La squadra di Ettore Messina, che vuole il tris scudetto dopo i successi nel 2022 e nel 2023, elimina Brescia in semifinale con un netto 3-0 nella serie. Vinte le prime due partite al Forum di Assago, Melli e compagni hanno dominato in scioltezza anche al PalaLeonessa, guidando il punteggio sin dalla palla a due e chiudendo 86-96 . Il protagonista inaspettato è stato Pippo Ricci, autore di 16 punti e miglior realizzatore dell'EA7. Brescia stavolta ha avuto poco da Amedeo Della Valle e ha provato a rimettersi in carreggiata nel secondo tempo con i 21 punti di Massinburg e la doppia doppia di Bilan da 10 punti e 10 rimbalzi . Non è servito nemmeno il supporto speciale di Roberto Baggio, presente tra il pubblico e tornato a Brescia a 20 anni dal ritiro della sua carriera da calciatore proprio con la maglia delle Rondinelle.

In finale la vincente di Bologna-Venezia

L'Olimpia ora attende di sapere quale sarà il suo avversario nell'atto decisivo, se la Virtus Bologna o la Reyer Venezia. Le Vu Nere guidano la serie 2-1, ma stasera sono impegnate in gara 4 al Taliercio, in casa dei veneti. Finora la sfida è stata equilibratissima, con partite decise sempre nei possessi finali (103-89 al supplementare e 79-78 per Bologna nelle prime due gare, 78-73 per la Reyer in gara 3). Finora la Virtus non ha mai vinto in trasferta in questi playoff considerando anche le sconfitte con Tortona ai quarti di finale. Se dovesse qualificarsi Venezia, Milano avrebbe il fattore campo anche in finale. In caso contrario sarebbe la Virtus a poter disputare una gara in più alla Segafredo Arena in virtù del primo posto in classifica nella stagione regolare.