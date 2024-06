È dell'Olimpia Milano il primo round della finale scudetto: nell'eterna sfida con la Virtus Bologna, finale scudetto per il quarto campionato consecutivo, la squadra di Messina ribalta il fattore campo (per la prima volta in stagione contro le V nere) e dopo un tempo supplementare conquista un break importantissimo in vista del prosieguo della serie.

È subito spettacolo nella finale scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Salta immediatamente il fattore campo in gara 1, con la squadra di Ettore Messina che vince la prima uscita imponendosi 86-75 nell'overtime. Dopo un primo tempo sottotono, l'Olimpia riesce ad andare all'intervallo sul -8. Nella ripresa gli ospiti partono meglio e nella terza frazione riescono a passare in vantaggio con un parziale di 15-29. Nell'ultimo quarto la Virtus torna a giocare sul suo livello e riesce a chiudere sul 68-68. Nel tempo supplementare si scatena Shevon Shields: l'ala dei biancorossi realizza tre triple (25 i punti totali) che permettono ai suoi di allungare definitivamente e di conquistare il primo successo nella serie. A Bologna non sono bastati Shengelia (16 punti) e Belinelli (14), per Milano sugli scudi anche Napier (21) ed Hall (18). Sabato alle 20:30 in programma gara 2 sempre alla Segafredo Arena di Bologna, mentre martedì 11 giugno le due squadre scenderanno in campo a Milano per gara 3.