L'Olimpia Milano ha raggiunto un accordo pluriennale con Niccolò Mannion , alto 1,90 cm, nato a Siena il 14 marzo 2001, proveniente dalla Openjobmetis Varese. "Sono orgoglioso e profondamente motivato di far parte di una società così prestigiosa e con la sua storia - le prime parole del playmaker azzurro dopo l'ufficialità del suo passaggio all'Olimpia Milano -. La mia intenzione è mettere a disposizione di staff e compagni tutte le energie che avrò per raggiungere insieme a loro i migliori risultati. Lavorerò con impegno ogni giorno, puntando a vincere il più possibile in tutte le competizioni . Il mio desiderio è dimostrare di essere un giocatore all’altezza di questo livello, ma, ancora di più, voglio contribuire ai successi del club. Sono aperto ad apprendere il più possibile perché sono consapevole di avere ancora grandi margini di miglioramento come giocatore. Infine, voglio ringraziare l'Olimpia per questa opportunità e ciò che è stato fatto per portarmi a Milano".

La carriera di Niccolò Mannion

Nato a Siena da padre americano (Pace Mannion, sei squadre NBA e poi una lunghissima carriera europea, quasi tutta Italia, con Cantù e Treviso come tappe importanti) e madre italiana (Gaia Bianchi, ex giocatrice della Nazionale di pallavolo), Nico Mannion è cresciuto in Italia prima di trasferirsi con la famiglia negli Stati Uniti, a Salt Lake City e infine in Arizona. Ha frequentato la Pinnacle High School di Phoenix che nel 2018 ha guidato al titolo dello Stato chiudendo la stagione a 23.4 punti e 5.8 assist di media. Nel 2019, ha condotto la sua squadra al secondo titolo consecutivo finendo con 43.4 punti e 6.2 assist di media oltre al titolo di giocatore dell’anno in Arizona. Nel 2019 è approdato all’università dell’Arizona. A fine stagione, è stato incluso nel primo quintetto di rookie della Pac 12 conference e secondo quintetto assoluto e infine si è dichiarato per i draft NBA. Scelto dai Golden State Warriors con il numero 48. Nel suo primo anno da professionista ha giocato 30 partite per i Warriors (4.1 punti e 2.3 assist per gara) e nove nella G-League per i Santa Cruz Warriors (19.3 punti e 6.8 assist di media). Nel 2021, ha firmato per la Virtus Bologna dove è rimasto due stagioni giocandone una in Eurocup e la seconda in Eurolega. Nel campionato italiano ha avuto 9.4 punti e 4.6 assist nel 2021/22 e 10.5 punti e 3.3 assist nel 2022/23. Nel 2023 si è trasferito al Baskonia giocando 20 partite tra Eurolega e campionato spagnolo per poi trasferirsi a Varese dove ha chiuso la stagione con 20.3 punti e 6.6 assist per gara.