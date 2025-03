Belinelli trascina Bologna, Milano battuta 86-80

La Virtus Bologna, come all'andata, batte l'Olimpia Milano in campionato e si conferma nel terzetto di testa con Brescia e Trento. La squadra di Messina invece resta in quinta posizione. Decisivo Belinelli con 19 punti. Le due squadra torneranno in campo in settimana per i match di Eurolega rispettivamente contro Anadolu Efes e Fenerbahce, sempre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Nell'eterna sfida tra Milano e Bologna, il campionato sorride alla Virtus. Se l'Olimpia ha vinto in Supercoppa, in Coppa Italia e all'andata in Eurolega, le Vu Nere conquistano la seconda sfida su due nella regular season di Serie A col punteggio di 86-80. Dopo il successo all'Unipol Forum all'andata, con Ivanovic che aveva appena preso il posto di Banchi in panchina, Belinelli e compagni vincono anche il ritorno alla Segafredo Arena. Ed è proprio l'ex campione NBA decisivo, autore di 19 punti e miglior realizzatore dei suoi. Il miglior approccio alla partita era stato di Milano, avanti 25-20 a fine primo quarto e capace anche di toccare il +9. La Virtus però ha giocato un secondo periodo di alta intensità difensiva, tenendo l'EA7 a secco per molti minuti e indirizzando la partita con un parziale di 18-9. Dopo l'intervallo si eleva la qualità di entrambi gli attacchi, con Mirotic e LeDay sugli scudi da una parte e Belinelli coadivuato dall'ottimo Morgan e dalla coppia Shengelia-Diouf molto solida sotto canestro. Bologna così resta in testa nel terzetto con Brescia e Trento, Milano scivola quinta a -4, staccata anche da Trapani e raggiunta da Reggio Emilia. Sia Olimpia che Virtus torneranno in campo in settimana in Eurolega per due sfide molto suggestive: Milano accoglierà il Fenerbahce di Melli al Forum, Bologna andrà invece a Istanbul per sfidare l'Efes di Banchi.