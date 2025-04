Il basket nel sangue, Udine nel cuore: il classe '92 festeggia la storica promozione in A1 con i friuliani, 26 anni dopo il successo di papà Teoman. Ma in famiglia giocano tutti: anche i due fratelli sono in Italia e stanno puntando a obiettivi importantissimi. Come quello dell'Apu, che ritrova la massima categoria dopo un periodo davvero molto difficile