La Virtus Bologna vola in Finale dove ad attenderla c'è il Brescia. La squadra di Ivanovic termina la serie 3-1, con le Vu Nere che sbancano ancora una volta il Forum vincendo 84-78 contro l'Olimpia (fuori dalle Finals dopo aver vinto lo scudetto per tre anni consecutivi). Grandissima prestazione di Mirotic (30 punti), ma non sufficiente a regalare la vittoria all'EA7

Cronaca del match

Un inizio partita un po' lento, con entrambe le squadre che non riescono a concludere la fase offensiva. A sbloccare la situazione è la tripla di Taylor, con l'Olimpia che risponde con i primi liberi di Mirotic. Ci pensa proprio il montenegrino ad allungare un po' il distacco dalla Virtus, portando Milano sul +6. Bello poi il recupero di Flaccadori e l'assist per la schiacciata di Bolmaro per il 15-9 alla metà della prima frazione di gioco: immediato il timeout Ivanovic. Ancora l'Olimpia, con una tripla di LeDay che vale il +8. La Virtus ci prova con i canestri di Cordinier e Shengelia per farsi di nuovo sotto sul -4. Temporanea situazione di equilibrio, rotto però dall'attacco di Olimpia. Brooks chiude il quarto con una tripla e il primo quarto si chiude sul 29-19.

Il 2° quarto parte con un errore di Brooks e con un canestro di Mirotic per il +12: l'unico canestro meneghino fino alla metà della frazione. L'Olimpia subisce un parziale di 9-0, grazie ai punti di Shengelia che riesce a firmare il -3. Sono Tonut e Bolmaro a muovere il punteggio di Milano, ma risponde ancora Shengelia dall'arco. Bologna ha ricucito lo strappo e arriva addirittura il sorpasso. A opera di chi? Sempre lui, sempre Shengelia: arrivato a quota 16 punti a 2' dall’intervallo. È lotta a due: Shengelia (16 punti) contro Mirotic (17 punti). Milano si riprende e si rimette sopra con il punteggio, con la transizione meneghina concretizzata dalla tripla di Mirotic. Segue il botta e risposta tra Morgan e Shields: si va all’intervallo sul 44-42 per l'Olimpia.

Grande equilibrio a inizio 3° quarto, con le squadre ferme sul pareggio. Mannion segna, ma è immediata la risposta di Hackett. Ancora scontro tra titani, con Mirotic e Shengelia che non sono ancora sazi di canestri. Per il pareggio ci pensa Mannion dall'arco: 51-51 alla metà del quarto. Nel momento più critico Bolmaro crea e stupisce con un tap-in conclusa con una schiacchiata, eludendo tutta la difesa delle Vu Nere. Non soddisfatto si inventa anche un passaggio da dietro la schiena per la tripla di Shields. Risponde finalmente Pajola dall'arco: 0/16 in questa serie di semifinali. Risponde Shavon Shields, ma Milano fa fatica negli ultimi minuti di gioco. La frazione si chiude sul 59-65 per Bologna.

Si decide tutto in questi ultimi 10' di gioco. Una grande tripla dall'angolo di Belinelli per allungare il vantaggio della Virtus. Ci pensa però Mirotic a riportare l'Olimpia sul -1, ma è Flaccadori a fare la differenza con un furto di palla aggressivo che favorisce il pareggio. Il clima si fa più teso, si sente la tensione in campo; discorso a parte invece per Mirotic, che sembra giocare con la stessa serenità di quando si gioca nel campetto sotto casa: tripla, tiri liberi e penetrazione con canestro in reverse. A 3' dalla fine aumenta la percentuale di errore di Milano, anche di Mirotic e Flaccadori, e ne approfittano Cordinier e Shengelia con dei punti molto pesanti per il +6. Un finale incredibile, con Milano che non riesce più a segnare e Bologna avanza senza difficoltà. E non poteva non essere Shengelia a concludere questa serie, con la schiacciata in testa a Mirotic, all'altro vero protagonista di questo match: finisce 78-84 per Bologna, che andrà nuovamente a giocarsi la Finale Scudetto; ma stavolta senza l'Olimpia che, dopo la vittoria di 3 scudetti consecutivi, non sarà presente in questo atto finale.