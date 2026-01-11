La 15^ giornata di campionato offre lo scontro diretto tra due grandi storiche del basket italiano, che stanno vivendo momenti molto diversi al termine del girone d’andata. Palla a due alle 16, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi

Buona parte della storia della pallacanestro passa da lì, da Treviso e Varese , piazze che hanno vissuto stagioni clamorose in passato, portando lo stendardo tricolore con successo anche in Europa . Oggi, però, entrambe le squadre si ritrovano a vivere una stagione dalle ambizioni decisamente più contenute . I padroni di casa, che hanno appena riportato sulla panchina l’ex Marcelo Nicola , inseguono la salvezza , mentre i lombardi stanno passando un periodo di grande forma e vogliono rimanere in zona playoff .

Traguardi diversi, la stessa fame di punti

Treviso ha vinto solo 2 delle prime 14 partite disputate, un ruolino di marcia modestissimo costato il posto a coach Alessandro Rossi giusto un paio di settimane fa e che per il momento vede i veneti all’ultimo posto solitario in classifica. Varese, per contro, dopo un avvio di regular season assai complicato, arriva da 3 vittorie consecutive che l’hanno decisamente rilanciata e fatta scalare fino al 7° posto. Appuntamento dalle 15.30 per lo studio prepartita e dalle 16 per la diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi.