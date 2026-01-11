Il futuro di Trapani è appeso ad un filo dopo un'altra sconfitta-farsa con Trento nell'anticipo della 15^ giornata del campionato di Serie A di basket. Questo lunedì 12 gennaio, Federazione e Lega si riuniscono per valutare se ci sono gli estremi per l'escusione con la motivazione di "mancanza di uguaglianza competitiva" (come successo alla Mens Sana Siena nel 2019). Intanto se ne va anche John Petrucelli (al Galatasaray di Pozzecco) LA CLASSIFICA DI SERIE A - TRAPANI-TRENTO 11-26

Dopo una settimana da incubo, l'ennesima, la domanda è d'obbligo: quando finirà il supplizio Trapani? La sconfitta per 26-11 in casa contro Trento nell'anticipo della 15esima giornata di Serie A è stata la seconda farsa nel giro di pochi giorni dopo quello che è andato in scena a Samokov, in Bulgaria, nel match di Champions League contro l'Hapoel Holon, una notizia ripresa addirittura dal sito americano ESPN. La rabbia dei tifosi per un sogno che finisce Questo ha scatenato la rabbia dei tifosi, già furibondi contro il presidente Valerio Antonini per quello che è accaduto negli ultimi mesi e sta continuando ad accadere. Al PalaShark, per la partita contro l'Aquila durata meno di 5 minuti, c'erano circa 1500 persone: gente che piangeva, persone che urlavano "vergogna", bambini abbracciati ai genitori, facce tristi e deluse, perché il sogno Trapani è vicino al termine, purtroppo per loro che solo qualche mese fa hanno sfiorato la gioia di una finale scudetto.

Vertice FIP-LBA: arriverà l'esclusione? "La Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A si incontreranno nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio, presso la sede federale, per esaminare il caso Trapani Shark". Questo il comunicato congiunto di Federazione e Lega arrivato nella serata di sabato 10 gennaio. Proseguire così è un danno enorme per l'immagine del campionato e della pallacanestro italiana, ma finora non si è potuto fare nulla perché il regolamento non permette l'esclusione della Shark. FIP e LBA valuteranno se ci sono gli estremi per proporre un'esclusione per 'mancanza di uguaglianza competitiva'. L'ultimo caso fu quello della Mens Sana Siena, esclusa dal campionato di Serie A2 maschile il 19 marzo 2019.

Cosa succede in caso di esclusione di Trapani? Il club verrebbe immediatamente rimosso dal campionato in corso

verrebbe dal campionato in corso Annullamento dei risultati : tutte le partite precedentemente giocate dalla squadra nella stagione in corso verrebbero annullate e i risultati non conteggiati per la classifica generale.

: tutte le partite precedentemente giocate dalla squadra nella stagione in corso verrebbero annullate e i risultati non conteggiati per la classifica generale. Retrocessioni : poiché la squadra esclusa è già destinata a lasciare la categoria (e a ripartire dai campionati inferiori), il numero di retrocessioni viene solitamente ridotto di un'unità . Quindi in questo caso da due a una tramite il meccanismo usuale (classifica diretta o play-out).

: poiché la squadra esclusa è già destinata a lasciare la categoria (e a ripartire dai campionati inferiori), il numero di retrocessioni . Quindi in questo caso da due a una tramite il meccanismo usuale (classifica diretta o play-out). Declassamento: il club sarebbe costretto a ripartire dalla categoria più bassa o dai campionati senior a libera partecipazione nella stagione successiva

La GIBA: "Rispetto per i giocatori di Trapani" Nella serata di sabato è arrivato un altro comunicato della GIBA, l'associazione giocatori, che già aveva tuonato prima della trasferta-farsa in Bulgaria. "L’Associazione Giocatori torna a chiedere rispetto per gli atleti della Trapani Shark, dopo la partita disputata contro Trento nella serata di oggi. Non comprendiamo le ragioni alla base della insistenza nel voler giocare ad ogni costo e a consentire lo svolgimento di incontri indecenti che mancano della minima equità competitiva. Torniamo a ribadire che non è accettabile costringere giocatori professionisti a scendere in campo se non vi sono le condizioni sportive minime per farlo, mettendo peraltro a rischio la salute dei cestisti, che vedono esponenzialmente aumentato il rischio di infortuni. Gli atleti sono lavoratori a tutti gli effetti e meritano di essere tutelati e trattati con rispetto. Rivolgiamo un appello alla società Trapani Shark affinché si trovi immediatamente una soluzione per mettere fine a quello che sta diventando motivo di vergogna per il movimento della pallacanestro e per l’intero sistema sportivo italiano", il comunicato.

La nota di Trapani: "Non ci arrendiamo" Non è tardato ad arrivare nemmeno il comunicato del club di Valerio Antonini. "Uno spettacolo forzato da ragioni talmente evidenti e incontrovertibili che solo ignoranti dei regolamenti federali o pseudo-tifosi accecati dall’odio verso il nostro Presidente potrebbero non comprendere", si legge. E ancora: "Per la nostra società esiste un solo responsabile, e non è la Trapani Shark: è un sistema organizzato in modo tale da gestire i regolamenti e le procedure a proprio piacimento, con FIP, direttivo Lega e TFN, che hanno studiato a tavolino la distruzione della nostra squadra nei minimi dettagli , dal blocco del mercato alla fuga dei giocatori, lasciandoci senza organico e senza allenatore, in una condizione disumana e antisportiva". Infine: "Questa battaglia è appena cominciata, e non ci fermeremo fino a quando non sarà ripristinata la dignità calpestata di una squadra, di una città e di un’intera regione. La Trapani Shark non si arrende: combatterà con ogni mezzo per esporre e punire questa persecuzione sistematica".

Anche Petrucelli saluta: va al Galatasaray di Pozzecco Dopo gli addii di Alibegovic, di coach Repesa, di Allen, di Ford e di Hurt, e in attesa di capire il destino di Rossato, di Cappelletti, di Sanogo, di Arcidiacono e di Notae, anche John Petrucelli ha salutato Trapani e ha firmato ufficialmente in Turchia per il Galatasaray di Gianmarco Pozzecco. Per la guardia americana, con passaporto italiano e già giocatore del Poz con la Nazionale, un contratto fino al termine della stagione.