Duke vola e Dame Sarr continua a crescere: l’azzurro sta conquistando i Blue Devils

Basket

Nella notte Duke ha battuto SMU, ottenendo così la 13^ vittoria in 14 partite disputate fin qui nella stagione del college basketball americano. E, ancora una volta, tra i protagonisti del successo c’è stato anche l’azzurro Dame Sarr, ormai punto fermo del quintetto dei Blue Devils e fattore su entrambi i lati del campo

Il tabellino personale, volendo vedere, dice di soli 6 punti segnati, frutto di due triple, ma nella vittoria 82-75 di Duke su SMU la firma di Dame Sarr c’è eccome. L’azzurro, ormai punto fermo del quintetto dei Blue Devils, contro i texani ha fatto registrare infatti ben 4 palle recuperate, season e quindi career high, e una stoppata, confermandosi elemento preziosissimo negli equilibri di una squadra che, anche grazie a lui, continua a volare.

Sarr cresce, Duke ci crede

Il record di Duke fin qui in stagione dice di 13 vittorie su 14 partite giocate, bottino che mette i Blue Devils al 6° posto del ranking nazionale capeggiato da Arizona. E se l’uomo simbolo della squadra è senza dubbio Cam Boozer, da molti dato come possibilissima terza scelta assoluta al prossimo Draft dietro solo ai fenomeni Darryn Peterson e Aj Dybantsa, è altrettanto indiscutibile che Sarr sia diventato il partner perfetto per Caleb Foster nel backcourt di una Duke che ora, con l’avvicinarsi della March Madness, può sognare in grande anche grazie al ragazzo da Oderzo, Treviso

