Il posticipo della 15^ giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Milano (lunedì alle 18.45 su Sky Sport Basket) deciderà anche l'ultima qualificata alle Final Eight di Coppa Italia di Torino, dal 18 al 22 febbraio. L'Olimpia è già certa del terzo posto, la Guerri va a Torino soltanto con un successo. Di seguito tutte le combinazioni

Una sola partita manca per completare il programma della 15^ giornata di Serie A di basket, e una sola squadra manca per completare il quadro delle partecipanti alle Final Eight di Coppa Italia, dal 18 al 22 febbraio alla Inalpi Arena di Torino. Determinante sarà infatti il risultato del posticipo fra Napoli e Milano, domani sera (lunedì) dalle 18.45 su Sky Sport Basket col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

L'Olimpia di Peppe Poeta è già certa del terzo posto alle spalle della Virtus Bologna, prima, e di Brescia, seconda, e davanti a Venezia, quarta, e a Tortona, quinta. Viceversa per la Guerri di Alessandro Magro la sfida è decisiva: in caso di successo staccherà il pass per Torino, in caso invece di sconfitta sarà invece la neopromossa Apu Udine a qualificarsi, essendo la migliore nella classifica avulsa con le cinque formazioni a 12 punti.

Nella parte di tabellone della Virtus Bologna, testa di serie n.1, è già certo il match fra Venezia e Tortona ai quarti di finale; Milano e Brescia saranno invece nella parte opposta del tabellone. Qualificate anche Trento e Trieste che sapranno il loro avversario solo al termine del posticipo. Di seguito tutte le combinazioni

Se Napoli batte Milano

6. TRIESTE

7. NAPOLI

8. TRENTO

Classifica avulsa tra quelle a 14

Trieste 1-1 (+3)

Napoli 1-1 (+1)

Trento 1-1 (-4)

Se Napoli perde con Milano

6. TRENTO

7. TREIESTE

8. UDINE

Classifica avulsa tra quelle a 12

Udine 4-0

Varese 3-1

Napoli 2-2

Cremona 1-3

Sassari 0-4