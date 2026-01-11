Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli-Milano, in palio l'ultimo posto per le Final Eight: tutte le combinazioni

Serie A
©Getty

Il posticipo della 15^ giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Milano (lunedì alle 18.45 su Sky Sport Basket) deciderà anche l'ultima qualificata alle Final Eight di Coppa Italia di Torino, dal 18 al 22 febbraio. L'Olimpia è già certa del terzo posto, la Guerri va a Torino soltanto con un successo. Di seguito tutte le combinazioni

GLI HIGHLIGHTS DI BASKET - LA CLASSIFICA DI SERIE A

Una sola partita manca per completare il programma della 15^ giornata di Serie A di basket, e una sola squadra manca per completare il quadro delle partecipanti alle Final Eight di Coppa Italia, dal 18 al 22 febbraio alla Inalpi Arena di Torino. Determinante sarà infatti il risultato del posticipo fra Napoli e Milano, domani sera (lunedì) dalle 18.45 su Sky Sport Basket col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

 

L'Olimpia di Peppe Poeta è già certa del terzo posto alle spalle della Virtus Bologna, prima, e di Brescia, seconda, e davanti a Venezia, quarta, e a Tortona, quinta. Viceversa per la Guerri di Alessandro Magro la sfida è decisiva: in caso di successo staccherà il pass per Torino, in caso invece di sconfitta sarà invece la neopromossa Apu Udine a qualificarsi, essendo la migliore nella classifica avulsa con le cinque formazioni a 12 punti.

 

Nella parte di tabellone della Virtus Bologna, testa di serie n.1, è già certo il match fra Venezia e Tortona ai quarti di finale; Milano e Brescia saranno invece nella parte opposta del tabellone. Qualificate anche Trento e Trieste che sapranno il loro avversario solo al termine del posticipo. Di seguito tutte le combinazioni

Se Napoli batte Milano

6. TRIESTE

7. NAPOLI

8. TRENTO

 

Classifica avulsa tra quelle a 14

Trieste 1-1 (+3)

Napoli 1-1 (+1)

Trento 1-1 (-4)

Se Napoli perde con Milano

6. TRENTO

7. TREIESTE

8. UDINE

 

Classifica avulsa tra quelle a 12

Udine 4-0

Varese 3-1

Napoli 2-2

Cremona 1-3

Sassari 0-4

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Treviso ritrova il sorriso: Varese sconfitta 86-83

Serie A

Dopo tre sconfitte ritrova il successo Treviso che batte in rimonta 86-83 Varese nella 15^...

Caso Trapani, si valuta l'esclusione

basket

Il futuro di Trapani è appeso ad un filo dopo un'altra sconfitta-farsa con Trento nell'anticipo...

Duke vola e Dame Sarr continua a crescere

Basket

Nella notte Duke ha battuto SMU, ottenendo così la 13^ vittoria in 14 partite disputate fin qui...

Treviso-Varese dalle 16 su Sky Sport

Serie A

La 15^ giornata di campionato offre lo scontro diretto tra due grandi storiche del basket...

Serie A: Trapani-Trento dura 4 minuti e 11 secondi

BASKET

Ennesimo capitolo della vicenda Trapani. L'anticipo della 15^ giornata tra la squadra siciliana e...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS