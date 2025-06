Quello di Milano è stato un anno da dimenticare

Nonostante la qualità e la lunghezza del roster, la squadra di coach Ettore Messina ha disputato la sua peggiore stagione dal 2019. Tra infortuni e scelte di mercato sbagliate, l'EA7 saluta il fuoriclasse Mirotic con la consapevolezza di non aver mai trovato la chimica di squadra per tutto l'anno. Milano ora ripartirà proprio dallo stesso Messina, che ha già confermato la sua presenza anche per il 2026