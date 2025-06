Shengelia super, alla Virtus gara 1: Brescia ko

La Virtus batte Brescia al termine di un match combattutissimo e terminato con il punteggio di 90-87 in gara 1 e ora è in vantaggio in una serie che si preannuncia molto equilibrata. Mattatore del confronto il solito Tornik'e Shengelia con 29 punti

La cronaca del match

90-87 in gara 1 della finale scudetto di Basket con la Virtus ora avanti 1-0. Il sorpasso della Segafredo si completa ad inizio ripresa grazie a una bomba di Morgan e gli appoggi di Shengelia e Taylor del +3 ma Burnell interrompe l'impasse bresciano con l'importante bomba del 70-70 a 8' dal termine. Successivamente, Shengelia continua a dominare nel pitturato, Bilan e Dowe proseguono il botta e risposta segnando altre triple e poi Diouf impatta sul 76-76 con un floater con 5' da giocare. L'ondata della Virtus poi non si ferma, dato che Morgan realizza in taglio e Pajola firma la super tripla del +5 ma un paio di squilli di Bilan in area mantengono equilibratissimo il match (81-80 a 150" dal termine).



Dopo una transizione efficacemente conclusa da Burnell, Morgan fa esplodere la Segafredo Arena con la tripla del +2 e poi Diouf sigla il tiro dalla media che stacca Bilan e compagni sull'86-83 entrando nell'ultimo minuto del match. Ivanovic mantiene però viva la sfida con due liberi a bersaglio, Cordinier gli replica esattamente con la stessa moneta e ancora Ivanovic allora si ancora sulle spalle i suoi con l'appoggio dell'88-87 a 34" dalla fine. La Virtus si affida allora a Pajola, che sbaglia dall'arco ma Cordinier è bravo a catturare un rimbalzo in attacco e a consegnare a Morgan il pallone che vale i liberi del 90-87 con 8" dal termine.



Nell'ultima azione, Bilan commette una palla persa e la Virtus può festeggiare il punto dell'1-0 nella serie. I bianconeri sono stati guidati dai 29 punti (12/14 da due, 8 falli subiti e 5 rimbalzi) e 37 di valutazione - entrambi career high - di Tornik'e Shengelia, oltre che dai 19 punti e 4 rimbalzi di Morgan (23 di valutazione) e i 9 punti a testa di Zizic e Diouf. Ai biancoblu non sono bastati i 16 punti, 4 rimbalzi e 4 assist (20 di valutazione) di Bilan, i 15 punti e 5 rimbalzi di Rivers, i 14 punti e 6 rimbalzi (22 di valutazione), i 12 punti di Ndour e i 10 punti di Dowe.