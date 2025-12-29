La FIP in consiglio sul caso Trapani, le news

La vicenda che vede al centro il Trapani Shark e che si trascina ormai dall’inizio del campionato continua a tenere banco. Già oggetto di penalizzazione a causa di inadempienze amministrative e fiscali, con 5 punti scontati nella classifica attuale, la squadra siciliana al momento si trova con il mercato bloccato e, nella impossibilità di colmare le partenze di Amar Alibegovic e Timmy Allen con nuovi tesseramenti, si è ritrovata anche ad essere multata di 50.000 per le due partite disputate senza rispettare la formula del 6+6 scelta in estate e una terza multa di pari importo potrebbe arrivare dopo la partita persa ieri in casa contro Varese