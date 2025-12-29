La FIP in consiglio sul caso Trapani, le news

Il caso con al centro Trapani continua a tenere banco nel basket italiano. La squadra siciliana ieri ha perso in casa contro Varese e nel dopo partita il direttore sportivo Valeriano D’Orta ha minacciato il forfait nella sfida in programma il prossimo 4 gennaio contro la Virtus Bologna qualora non vengano accettate le istanze del club. E oggi la FIP si riunisce in via straordinaria per affrontare la questione
CASO TRAPANI: TUTTE LE TAPPE DELLA DIATRIBA CON FIP E LEGA BASKET
Il Consiglio Federale convocato in via straordinaria
Per oggi la FIP ha confermato la convocazione in via straordinaria del Consiglio Federale, che dovrebbe affrontare ancora una volta il caso Trapani e, si presume, rispondere anche alla minaccia operata da Trapani. Il Consiglio Federale dovrebbe avvenire in forma di teleconferenza con inizio fissato per le ore 12
La minaccia di non scendere in campo
Dopo la sconfitta con Varese, il direttore sportivo di Trapani Valeriano D’Orta ha reso noto che stante l’indisponibilità fin qui dimostrata dalla FIP di revocare il blocco al mercato la società “sta valutando seriamente e con urgenza l’opzione di non prendere parte alla gara in programma a Bologna valida per il 14° turno di campionato”
La sconfitta con Varese
Tra molte polemiche, ivi compresa una apparente aggressione al presidente di Varese Luis Scola nel tunnel verso gli spogliatoi del PalaShark al termine della gara, Trapani ieri ha perso 88-95 la sua seconda partita consecutiva, la terza in questa stagione, e, complice anche la penalizzazione di 5 punti, è scivolata al 5° posto in classifica
Il recupero dei pagamenti e la conferma del blocco FIP
Meno di una settimana fa, dopo aver perso a Sassari e aver ricevuto la seconda multa consecutiva da 50.000 euro per non aver rispettato la formula del 6+6, era arrivato il comunicato ufficiale della FIP in cui, nonostante il pagamento delle pendenze fiscali relative al mese di dicembre da parte della società siciliana, a causa di debiti pregressi con l’erario e di una vertenza aperta con la Commissione Vertenze Arbitrari, veniva confermato il blocco al mercato per Trapani, quindi impossibilitata a sostituire i giocatori nel frattempo approdati altrove e a tesserare coach Alex Latini come sostituto del dimissionario Jasmin Repesa
Il caso Trapani: il punto della situazione
La vicenda che vede al centro il Trapani Shark e che si trascina ormai dall’inizio del campionato continua a tenere banco. Già oggetto di penalizzazione a causa di inadempienze amministrative e fiscali, con 5 punti scontati nella classifica attuale, la squadra siciliana al momento si trova con il mercato bloccato e, nella impossibilità di colmare le partenze di Amar Alibegovic e Timmy Allen con nuovi tesseramenti, si è ritrovata anche ad essere multata di 50.000 per le due partite disputate senza rispettare la formula del 6+6 scelta in estate e una terza multa di pari importo potrebbe arrivare dopo la partita persa ieri in casa contro Varese