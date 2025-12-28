Brescia-Venezia su Sky Sport Uno: risultato LIVE

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Basket, Brescia-Venezia su Sky Sport Uno e Basket: risultato LIVE

Serie A

Sfida d’alta quota in onda su Sky: la Germani Brescia, prima a pari punti con la Virtus Bologna, ospita l’Umana Reyer Venezia terza in classifica per riprendere la marcia in vetta alla classifica. Appuntamento in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

TABELLINO LIVE

Virtus Bologna e Germani Brescia condividono il primo posto in classifica a quota 20, ma la vittoria nello scontro diretto della scorsa giornata da parte dei campioni d'Italia sui rivali dell'ultima finale Scudetto lascia le Vu Nere in testa, relegando Brescia al secondo posto. Per questo la sfida a Venezia si configura come una sfida tra seconda e terza forza del campionato in cui ci si gioca molto: con un successo Brescia tornerebbe avanti a Bologna (in attesa della partita della Virtus domani alle 20.30 contro Trieste), in caso di vittoria di Venezia invece ci sarebbe un terzetto a quota 20. L’appuntamento è su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con il commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.

FOTOGALLERY

©Getty

1/16
Serie A

Serie A basket, la classifica

La classifica della Serie A di basket al termine delle gara della 12^ giornata. Venezia supera Napoli ed è seconda, Trapani perde nettamente a Sassari e viene superata da Milano e da Tortona, mentre nel posticipo la Virtus batte Brescia e ritrova la vetta della classifica. La stagione 2025-26 della Lega Basket Serie A è protagonista su Sky Sport Basket, la casa della pallacanestro su Sky BRESCIA-VENEZIA LIVE GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Brescia-Venezia su Sky Sport Uno: risultato LIVE

Serie A

Sfida d’alta quota in onda su Sky: la Germani Brescia, prima a pari punti con la Virtus Bologna,...

Brescia-Venezia alle 16 su Sky Sport Uno e Basket

Serie A

Dopo la sconfitta nel big match di Bologna, la Germani Brescia ospita l’Umana Reyer Venezia per...

Cuore Virtus, ma vince l’Olympiacos 97-94

Eurolega

La Virtus Bologna rimonta dal -19 fino al -1 con un incredibile ultimo quarto, ma non riesce a...

Virtus Bologna-Olympiacos dalle 20.30 su Sky

Basket

Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo aver battuto Brescia e riconquistato la vetta della...

Trapani Shark: confermato il blocco al mercato

Serie A

Il caso Trapani continua a tenere banco in Lega Basket. Ieri la FIP ha comunicato che il club...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS