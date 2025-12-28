Brescia-Venezia su Sky Sport Uno: risultato LIVE

Sfida d’alta quota in onda su Sky: la Germani Brescia, prima a pari punti con la Virtus Bologna, ospita l’Umana Reyer Venezia terza in classifica per riprendere la marcia in vetta alla classifica. Appuntamento in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

Virtus Bologna e Germani Brescia condividono il primo posto in classifica a quota 20, ma la vittoria nello scontro diretto della scorsa giornata da parte dei campioni d'Italia sui rivali dell'ultima finale Scudetto lascia le Vu Nere in testa, relegando Brescia al secondo posto. Per questo la sfida a Venezia si configura come una sfida tra seconda e terza forza del campionato in cui ci si gioca molto: con un successo Brescia tornerebbe avanti a Bologna (in attesa della partita della Virtus domani alle 20.30 contro Trieste), in caso di vittoria di Venezia invece ci sarebbe un terzetto a quota 20. L’appuntamento è su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con il commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.