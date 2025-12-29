Milano-Cremona dalle 20 su Sky Sport

Offerte Sky
Serie A Basket, Olimpia Milano-Cremona alle 16 su Sky Sport Basket e NOW

Serie A

 

Il primo dei due posticipi della 13^ giornata di Lega Basket mette in scena uno dei tanti lombardi che animano il campionato, con l’Olimpia che ospita Cremona. Palla a due alle 20, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi

 

GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

All’Allianz Cloud, casa temporanea per l’Olimpia costretta a rinunciare al Forum impegnato nei preparativi per i giochi olimpici, è di nuovo tempo per una nuova sfida. Milano, reduce dalla partita di Eurolega persa a Dubai, ospita Cremona in uno dei tanti derby lombardi offerti dal campionato. E si tratterà di un incontro particolare soprattutto per Peppe Poeta, coach milanese che proprio con la Vanoli ha giocato le sue ultime due stagioni in canotta e pantaloncini, e per Pippo Ricci, che a Cremona ha conquistato la storica Coppa Italia del 2019.

Punti pesanti e un derby meno scontato del previsto

 

Sia Milano che Cremona hanno bisogno di una vittoria, l’Olimpia per non perdere terreno nei confronti delle prime posizioni in classifica e la Vanoli per uscire da un periodo di crisi ormai prolungato. Milano arriva dalla vittoria nel big match contro la Virtus e quindi da quella in un altro derby, contro Cantù, e vuole dare continuità ai risultati in campionato. Cremona, che era partita molto bene sorprendendo un po’ tutti, è invece reduce da quattro sconfitte consecutive che per ora l’hanno estromessa dalla zona playoff. Appuntamento dalle 20 per la diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi. 

Approfondimento

Serie A basket, la classifica

